Эпичнее Интерстеллара: SpaceX опубликовала фото космоса, снятые ракетами Falcon 9

В ходе миссии, зонд Hera отправится в дальний космос. В марте следующего года он пролетит мимо Марса, а в декабре 2026-го достигнет астероидов Дидимос и Диморфос.

Основная задача — изучить эти небесные тела и оценить результаты миссии NASA DART, которая два года назад столкнулась с Диморфосом, чтобы изменить его траекторию.