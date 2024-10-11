Наука и технологии
Опубликовано 11 октября 2024, 07:31
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Эпичнее Интерстеллара: SpaceX опубликовала фото космоса, снятые ракетами Falcon 9

Выглядит и вправду впечатляюще
SpaceX опубликовала впечатляющие фотографии космоса, сделанные с борта ракеты Falcon 9 во время миссии Hera.
Эпичнее Интерстеллара: SpaceX опубликовала фото космоса, снятые ракетами Falcon 9
© X.com

На снимках, размещенных на официальной странице компании в X.com, видна Земля, частично погруженная в тень. На переднем плане можно разглядеть двигатель Merlin и элементы разгонного блока второй ступени ракеты.

Фото сняты с значительного расстояния от планеты, создавая эпичные виды.

Эпичнее Интерстеллара: SpaceX опубликовала фото космоса, снятые ракетами Falcon 9
© X.com

В ходе миссии, зонд Hera отправится в дальний космос. В марте следующего года он пролетит мимо Марса, а в декабре 2026-го достигнет астероидов Дидимос и Диморфос.

Основная задача — изучить эти небесные тела и оценить результаты миссии NASA DART, которая два года назад столкнулась с Диморфосом, чтобы изменить его траекторию.

Источник:X.com
Автор:Булат Кармак
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