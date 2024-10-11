Эпичнее Интерстеллара: SpaceX опубликовала фото космоса, снятые ракетами Falcon 9

Опубликовано 11 октября 2024, 07:311 мин.
Эпичнее Интерстеллара: SpaceX опубликовала фото космоса, снятые ракетами Falcon 9Выглядит и вправду впечатляюще
SpaceX опубликовала впечатляющие фотографии космоса, сделанные с борта ракеты Falcon 9 во время миссии Hera.
На снимках, размещенных на официальной странице компании в X.com, видна Земля, частично погруженная в тень. На переднем плане можно разглядеть двигатель Merlin и элементы разгонного блока второй ступени ракеты.
Фото сняты с значительного расстояния от планеты, создавая эпичные виды.
В ходе миссии, зонд Hera отправится в дальний космос. В марте следующего года он пролетит мимо Марса, а в декабре 2026-го достигнет астероидов Дидимос и Диморфос.
Основная задача — изучить эти небесные тела и оценить результаты миссии NASA DART, которая два года назад столкнулась с Диморфосом, чтобы изменить его траекторию.