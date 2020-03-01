Наука и технологии
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Эпидемия коронавируса помогла снизить уровень загрязнения воздуха
По крайней мере в Китае
Согласно спутниковым снимкам NASA, в Китае произошло резкое снижение уровня выбросов диоксида азота. Учёные считают, что снизить уровень загрязнения воздуха помогла эпидемия коронавируса.
Хотя это может быть одним из нескольких факторов. Однако учёные напоминают о том, что снижение активности заводов в Китае связано с мерами по борьбе с распространением коронавируса. А диоксид азота, в свою очередь, связан с работой промышленных предприятий и автотранспортом.
Исследователи NASA отмечают, что сначала снижение уровня этого ядовитого газа произошло недалеко от источника вспышки в городе Ухань. После этого тенденция распространилась по всему Китаю.
«Я впервые вижу такое резкое падение уровня загрязнения воздуха на такой большой площади», — поделился исследователь качества воздуха в Центре космических полётов имени Годдарда.