Эпидемия заставила людей вернуться к просмотру телевизоров

Из данных компании Aowei Cloud следует, что люди в Китае смотрели смарт-телевизоры в эти новогодние каникулы на 11% больше, чем в обычное время. Причём снижения не произошло и дополнительные дни каникул. По сравнению с прошлогодними праздниками, более 70% тех, кто начал активно потреблять контент с телевизоров, делали это в течение как минимум пяти дней каникул.

Аналитики считают, что люди обратились к телевизорам по ряду причин. Во-первых, после объявления об увеличении срока каникул люди не успели придумать, как им провести свободное время. Во-вторых, из-за эпидемии коронавируса китайцы не смогли путешествовать, в том числе целыми семьями. А что подходит для развлечения целой семьи лучше, чем телевизор?