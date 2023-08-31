Эпоха доминирования Google подходит к концу

Понятие «поиск» превратилось из сервиса, определяющего содержание онлайн-контента, в механизм, на который влияет культура. Алгоритм Google, PageRank, обеспечил открываемость с помощью обратных ссылок, сформировав блогосферу и первых создателей контента.

Изначально Google отличался чистым дизайном и релевантными результатами, но со временем появление таких инструментов, как AdSense, и рост оптимизации платформ нарушили органический рост Интернета. Закат Google Reader уже ознаменовал конец эпохи, а появление закрытых социальных сетей, алгоритмических социальных платформ, таких как TikTok, и поисковых инструментов на основе искусственного интеллекта стало сигналом к изменению ландшафта.

Сейчас, когда Google сталкивается с новыми вызовами со стороны конкурентов, таких как ChatGPT, и наблюдает за изменением своего положения, это напоминает упадок AltaVista много лет назад.

Переход от восприятия Google как простой поисковой системы к сложной культурной силе означает конец эпохи и рассвет новой эры Интернета, где «править» будут генеративные инструменты.