Ericsson пригрозила уходом из Швеции из-за притеснений Huawei

Глава Ericsson сказал, что «если запрет в отношении Huawei действительно будет действовать, Ericsson уйдёт из Швеции». Для тех, кто забыл: Ericsson — шведская компания. Довольно необычно слышать о том, что производитель готов уйти из собственной страны из-за несправедливости в отношении конкурента. По всему видимому, Ericsson беспокоится, что когда-нибудь сама может оказаться в положении Huawei в Китае.

В ответ на заявление главы Ericsson министр торговли Швеции сообщил, что правительство страны не может снять запрет в отношении Huawei, потому что решение было принято на базе рекомендаций шведского министерства обороны.