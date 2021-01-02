Наука и технологии
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Ericsson пригрозила уходом из Швеции из-за притеснений Huawei
Компания выступила против несправедливости
В мире есть три главных производителя 5G-оборудования — Huawei, Ericsson и Nokia. Первая компания подвергается давлению во многих странах, ей попросту запрещают работать. Из-за этого Ericsson и Nokia оказываются в выгодном положении. Тем не менее Ericsson недавно выступила против притеснений Huawei. Компания заявила, что уйдёт из Швеции, если страна запретит работать китайцам.
Глава Ericsson сказал, что «если запрет в отношении Huawei действительно будет действовать, Ericsson уйдёт из Швеции». Для тех, кто забыл: Ericsson — шведская компания. Довольно необычно слышать о том, что производитель готов уйти из собственной страны из-за несправедливости в отношении конкурента. По всему видимому, Ericsson беспокоится, что когда-нибудь сама может оказаться в положении Huawei в Китае.
В ответ на заявление главы Ericsson министр торговли Швеции сообщил, что правительство страны не может снять запрет в отношении Huawei, потому что решение было принято на базе рекомендаций шведского министерства обороны.