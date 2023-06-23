Ericsson уволит всех российских сотрудников

21:42, 23 июня 2023
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Ericsson уволит всех российских сотрудниковК концу года
Ericsson, международная телекоммуникационная компания, намерена к концу года закончить полное сокращение персонала в России. Арендованный офис, который служил главным офисом Ericsson в России, имел контракт до середины февраля 2029 года и занимал площадь 4 675 квадратных метров. Однако весной этого года компания перестала арендовать большую его часть.
Все обособленные подразделения российской компании уже закрыты. Офисы в Уфе, Ульяновске, Казани, Иваново, Краснодаре, Владимире, Ростове-на-Дону, Костроме и Туле были закрыты в период с апреля по август прошлого года.
В последний раз было известно, что компания уже уволила 92% своего персонала в России, а оставшиеся сотрудники будут отпущены до конца года с выходными пособиями.