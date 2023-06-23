Ericsson уволит всех российских сотрудников

Все обособленные подразделения российской компании уже закрыты. Офисы в Уфе, Ульяновске, Казани, Иваново, Краснодаре, Владимире, Ростове-на-Дону, Костроме и Туле были закрыты в период с апреля по август прошлого года.

В последний раз было известно, что компания уже уволила 92% своего персонала в России, а оставшиеся сотрудники будут отпущены до конца года с выходными пособиями.