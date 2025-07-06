ЕС не отложит введение закона об ИИ, несмотря на просьбы компаний

Представитель Еврокомиссии Томас Ренье заявил: «Никакой приостановки или отсрочки не будет. У нас есть чётко прописанные юридические сроки». Согласно закону, базовые правила начали действовать в феврале 2025 года. Требования к универсальным ИИ-моделям вступят в силу в августе 2025 года, а к «высокорисковым» системам — в августе 2026 года.

Некоторые компании опасаются, что соблюдение новых правил будет слишком дорогостоящим, особенно для малого бизнеса. Еврокомиссия уже рассматривает варианты упрощения цифрового регулирования, в том числе сокращение отчётности для небольших компаний, и планирует представить предложения к концу года.