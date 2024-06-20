Опубликовано 20 июня 2024, 19:05
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ЕС не понравилось, как Apple соблюдает закон «о цифровых рынках»Возможны штрафы
Европейский союз выразил серьезную обеспокоенность по поводу соблюдения компанией Apple Закона о цифровых рынках (DMA), который вступил в силу в марте. Несмотря на то, что Apple внесла ряд изменений в политику App Store, глава Еврокомиссии по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер заявила, что эти изменения не соответствуют ожиданиям.
Ключевым моментом критики со стороны ЕС является неспособность Apple полностью выполнить «обязательства». Недавние обновления Apple, в том числе снижение комиссионных для разработчиков и разрешение на распространение приложений через альтернативные торговые площадки и Интернет, не уменьшили опасений ЕС.
Недовольство ЕС может привести к тому, что Apple будет оштрафована на сумму до 5% от среднего дневного оборота, что составляет около 1 миллиарда долларов. Однако Apple заявляет о своей уверенности в соблюдении требований DMA и продолжает вносить коррективы, чтобы избежать возможных штрафов.