ЕС не понравилось, как Apple соблюдает закон «о цифровых рынках»

Ключевым моментом критики со стороны ЕС является неспособность Apple полностью выполнить «обязательства». Недавние обновления Apple, в том числе снижение комиссионных для разработчиков и разрешение на распространение приложений через альтернативные торговые площадки и Интернет, не уменьшили опасений ЕС.

Недовольство ЕС может привести к тому, что Apple будет оштрафована на сумму до 5% от среднего дневного оборота, что составляет около 1 миллиарда долларов. Однако Apple заявляет о своей уверенности в соблюдении требований DMA и продолжает вносить коррективы, чтобы избежать возможных штрафов.