Наука и технологии
Опубликовано 20 июня 2024, 19:05
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ЕС не понравилось, как Apple соблюдает закон «о цифровых рынках»

Возможны штрафы
Европейский союз выразил серьезную обеспокоенность по поводу соблюдения компанией Apple Закона о цифровых рынках (DMA), который вступил в силу в марте. Несмотря на то, что Apple внесла ряд изменений в политику App Store, глава Еврокомиссии по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер заявила, что эти изменения не соответствуют ожиданиям.
ЕС не понравилось, как Apple соблюдает закон «о цифровых рынках»
© Ferra

Ключевым моментом критики со стороны ЕС является неспособность Apple полностью выполнить «обязательства». Недавние обновления Apple, в том числе снижение комиссионных для разработчиков и разрешение на распространение приложений через альтернативные торговые площадки и Интернет, не уменьшили опасений ЕС.

Недовольство ЕС может привести к тому, что Apple будет оштрафована на сумму до 5% от среднего дневного оборота, что составляет около 1 миллиарда долларов. Однако Apple заявляет о своей уверенности в соблюдении требований DMA и продолжает вносить коррективы, чтобы избежать возможных штрафов.