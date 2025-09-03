ЕС не стала штрафовать Google из-за возможной реакции Трампа

Комиссия ЕС ведет расследование против Google с 2021 года, изучая, как компания получает выгоду. Ранее ожидалось, что Google оштрафуют и могут обязать продать часть рекламного бизнеса. В пятницу компания получила от комиссии уведомление о завершении расследования, но затем старшие чиновники решили не объявлять штраф сразу. Как пишут СМИ, из-за возможной реакции Трампа.

Опасения ЕС имеют основания: Трамп уже угрожал ввести пошлины и ограничения на экспорт микросхем в страны с цифровым налогом, критикуя налоги, которые, по его мнению, дискриминируют американские технологии.

При этом Комиссия по монополиям Германии назвала решение тревожным прецедентом для независимости антимонопольного контроля. Французский депутат Европарламента Стефани Йон-Куртен отметила, что цифровые правила не подлежат торгу с США и ЕС не должен поддаваться давлению.