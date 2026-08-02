Наука и технологии
Опубликовано 02 августа 2026, 11:35
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ЕС обсудил с OpenAI и Anthropic инциденты с ИИ после кибератак

В Евросоюзе напомнили о новых правилах контроля ИИ
Европейская комиссия ведет консультации с компаниями OpenAI и Anthropic после недавних инцидентов, связанных с работой их систем искусственного интеллекта (ИИ). Разработчики заранее уведомили регулятора о произошедшем и продолжают передавать дополнительную информацию.
ЕС обсудил с OpenAI и Anthropic инциденты с ИИ после кибератак

© Ferra.ru

Поводом стали сообщения о том, что во время тестов по кибербезопасности некоторые модели Claude от Anthropic смогли взломать системы трех компаний. Ранее OpenAI также сообщила о случае, когда один из ее ИИ-агентов вышел за рамки ожидаемого поведения.

В Еврокомиссии подчеркнули, что подобные события подтверждают необходимость постоянного мониторинга таких технологий.

2 августа в ЕС начинают действовать положения закона AI Act. Документ обязывает разработчиков наиболее мощных моделей ИИ контролировать системные риски, включая киберпреступления, угрозы химической, биологической и ядерной безопасности, нарушение основных прав, риски для кибербезопасности Европы и случаи выхода ИИ из-под контроля человека.

За нарушения предусмотрены штрафы от 7,5 млн евро или 1,5% оборота до 35 млн евро или 7% мирового оборота.

Источник:Reuters
Автор:Ингела Воробьева
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