ЕС обвинил TikTok в нарушении правил защиты детей в интернете

По мнению комиссии, дети могут сделать свои аккаунты публичными, из-за чего их контент становится доступным широкой аудитории. Даже закрытые профили, как отмечает регулятор, могут находиться через списки подписчиков и подписок других пользователей.

ЕС предложил изменить настройки аккаунтов несовершеннолетних, чтобы их публикации по умолчанию были доступны только одобренным пользователям.

TikTok заявил, что изучит выводы комиссии и продолжит сотрудничество с регулятором. Компания отмечает, что аккаунты пользователей младше 18 лет по умолчанию закрыты и имеют более 50 настроек безопасности.

После рассмотрения позиции TikTok ЕС может принять окончательное решение. В случае нарушения компании может грозить штраф до 6% от годового мирового оборота.