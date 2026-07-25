Наука и технологии
Опубликовано 25 июля 2026, 13:21
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ЕС обвинил TikTok в нарушении правил защиты детей в интернете

Компании может грозить штраф до 6% выручки
Европейская комиссия предъявила TikTok предварительные претензии из-за возможного нарушения требований Закона о цифровых услугах ЕС. Регулятор считает, что настройки платформы могут недостаточно защищать несовершеннолетних от кибербуллинга и нежелательного контакта с другими пользователями.
ЕС обвинил TikTok в нарушении правил защиты детей в интернете

© Ferra.ru

По мнению комиссии, дети могут сделать свои аккаунты публичными, из-за чего их контент становится доступным широкой аудитории. Даже закрытые профили, как отмечает регулятор, могут находиться через списки подписчиков и подписок других пользователей.

ЕС предложил изменить настройки аккаунтов несовершеннолетних, чтобы их публикации по умолчанию были доступны только одобренным пользователям.

TikTok заявил, что изучит выводы комиссии и продолжит сотрудничество с регулятором. Компания отмечает, что аккаунты пользователей младше 18 лет по умолчанию закрыты и имеют более 50 настроек безопасности.

После рассмотрения позиции TikTok ЕС может принять окончательное решение. В случае нарушения компании может грозить штраф до 6% от годового мирового оборота.

Источник:Reuters
Автор:Ингела Воробьева
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