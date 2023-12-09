Наука и технологии
12:45, 09 декабря 2023
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ЕС представил новые правила в области ИИ: соглашение изменит машинное обучение

И «защитит интересы общества»

Евросоюз одержал победу в 72-часовых дебатах, заключив историческое соглашение по законопроекту о развитии безопасности AI Act. Этот всеобъемлющий закон, который называют самым масштабным и далеко идущим в своем роде, ставит перед собой цель стать глобальным стандартом, влияющим на юрисдикции по всему миру.

ЕС представил новые правила в области ИИ: соглашение изменит машинное обучение

© Ferra.ru / Kandinsky 3

Хотя конкретные детали сделки пока не разглашаются, предлагаемые правила делят разработку ИИ на четыре сегмента в зависимости от социального риска. К запрещенным относятся приложения, нарушающие согласие пользователей, направленные на защищенные группы или использующие биометрическое отслеживание в реальном времени, например, распознавание лиц. К высокому риску относятся компоненты безопасности и приложения в таких критически важных областях, как образование и правовые вопросы, в то время как чат-боты относятся к ограниченному риску.

Решение Евросоюза свидетельствует об активном подходе к формированию будущего ИИ, учитывающем опасения по поводу конфиденциальности данных и влияния на общество. Эта нормативная база основана на рискованном подходе, что соответствует глобальным усилиям по ответственному управлению развивающимися технологиями.

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