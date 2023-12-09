ЕС представил новые правила в области ИИ: соглашение изменит машинное обучение

ЕС представил новые правила в области ИИ: соглашение изменит машинное обучениеИ «защитит интересы общества»
Евросоюз одержал победу в 72-часовых дебатах, заключив историческое соглашение по законопроекту о развитии безопасности AI Act. Этот всеобъемлющий закон, который называют самым масштабным и далеко идущим в своем роде, ставит перед собой цель стать глобальным стандартом, влияющим на юрисдикции по всему миру.
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Хотя конкретные детали сделки пока не разглашаются, предлагаемые правила делят разработку ИИ на четыре сегмента в зависимости от социального риска. К запрещенным относятся приложения, нарушающие согласие пользователей, направленные на защищенные группы или использующие биометрическое отслеживание в реальном времени, например, распознавание лиц. К высокому риску относятся компоненты безопасности и приложения в таких критически важных областях, как образование и правовые вопросы, в то время как чат-боты относятся к ограниченному риску.
Решение Евросоюза свидетельствует об активном подходе к формированию будущего ИИ, учитывающем опасения по поводу конфиденциальности данных и влияния на общество. Эта нормативная база основана на рискованном подходе, что соответствует глобальным усилиям по ответственному управлению развивающимися технологиями.