ЕС представил новые правила в области ИИ: соглашение изменит машинное обучение

Хотя конкретные детали сделки пока не разглашаются, предлагаемые правила делят разработку ИИ на четыре сегмента в зависимости от социального риска. К запрещенным относятся приложения, нарушающие согласие пользователей, направленные на защищенные группы или использующие биометрическое отслеживание в реальном времени, например, распознавание лиц. К высокому риску относятся компоненты безопасности и приложения в таких критически важных областях, как образование и правовые вопросы, в то время как чат-боты относятся к ограниченному риску.

Решение Евросоюза свидетельствует об активном подходе к формированию будущего ИИ, учитывающем опасения по поводу конфиденциальности данных и влияния на общество. Эта нормативная база основана на рискованном подходе, что соответствует глобальным усилиям по ответственному управлению развивающимися технологиями.