ЕС создаст «Космический Щит» для защиты спутников в 2026 году

Программа будет использовать как национальные, так и коммерческие спутники для защиты «космических активов и услуг». Согласно недавно опубликованной дорожной карте по обороне ЕС до 2030 года, проект потребует миллиардов евро и нескольких лет на внедрение. Европейские лидеры должны официально одобрить инициативу до конца этого года.

«Космический Щит» призван защищать спутники от угроз вроде глушения сигналов, подделки данных, а также от «потенциальных операций в космосе». Планируется запуск программы в втором квартале 2026 года.

Помимо этого, ЕС развивает собственные космические системы: сеть геонавигации Galileo, наблюдательную систему Copernicus и коммуникационную альтернативу Starlink — проект IRIS², который станет полностью рабочим в 2030-х.

В рамках нового многолетнего финансового плана на 2028−2034 годы Еврокомиссия намерена выделить 131 млрд евро на оборону и космос.