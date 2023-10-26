ЕС вряд ли выполнит план по поставкам боеприпасов Украине

Несколько стран-членов ЕС попросили продлить этот срок, а США, наращивающие собственное производство снарядов, призвали ЕС ускорить свои усилия. Поставки этих боеприпасов крайне важны для Украины, поскольку есть опасения, что внимание общественности и мира в целом будет все сильнее отходить от Украины в сторону Израиля.

ЕС поставляет боеприпасы из имеющихся у него запасов и в рамках контрактов на совместные закупки. Государства-члены, включая Германию и страны Балтии, поставили в общей сложности около 300-400 тыс. снарядов, а Швеция, Финляндия, Дания и Норвегия разместили заказы на сумму 52 млн евро.