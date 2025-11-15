ESA уточнила траекторию кометы 3I/ATLAS, пришедшей из другой звездной системы

Опубликовано 15 ноября 2025, 21:461 мин.
ESA уточнила траекторию кометы 3I/ATLAS, пришедшей из другой звездной системыС помощью данных с орбиты Марса
После открытия межзвёздной кометы 3I/ATLAS 1 июля учёные по всему миру пытались точно определить её путь. Так, Европейское космическое агентство (ESA) значительно улучшило прогноз её траектории — точность выросла в десять раз. Всё благодаря наблюдениям с марсианского орбитального аппарата ExoMars Trace Gas Orbiter (TGO).
© Ferra.ru
До октября данные поступали только с наземных телескопов. Но с 1 по 7 октября TGO наблюдал комету с орбиты Марса, приблизившись к ней в десять раз ближе, чем телескопы на Земле. Новый ракурс позволил точно совместить наблюдения с двух точек и значительно уменьшить погрешность расчётов.
3I/ATLAS движется через Солнечную систему со скоростью до 250 тыс. км/ч и скоро уйдёт обратно в межзвёздное пространство.
Точные данные помогают астрономам направлять инструменты на комету и получать больше научной информации.
Сейчас комету наблюдает зонд Juice у Юпитера.