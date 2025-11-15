ESA уточнила траекторию кометы 3I/ATLAS, пришедшей из другой звездной системы

До октября данные поступали только с наземных телескопов. Но с 1 по 7 октября TGO наблюдал комету с орбиты Марса, приблизившись к ней в десять раз ближе, чем телескопы на Земле. Новый ракурс позволил точно совместить наблюдения с двух точек и значительно уменьшить погрешность расчётов.

3I/ATLAS движется через Солнечную систему со скоростью до 250 тыс. км/ч и скоро уйдёт обратно в межзвёздное пространство.