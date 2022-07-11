Ешь богатых: вышло мороженое в форме Билла Гейтса и других миллиардеров

«Ешь богатых» (англ. Eat the Rich!) — это лозунг, популярный в анархистских и не только кругах, преимущественно среди тех, кто выступает против капитализма. Считается, что лозунг происходит от высказывания Жан-Жака Руссо, которые пересказал президент Парижской коммуны Пьер Гаспар Шометт: «Руссо, который тоже был представителем из народа, однажды сказал: "Когда людям будет нечего есть, они съедят богачей!"».