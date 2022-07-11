Ешь богатых: вышло мороженое в форме Билла Гейтса и других миллиардеров

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Ешь богатых: вышло мороженое в форме Билла Гейтса и других миллиардеровМожно откусить им головы
Творческая группа MSCHF из Бруклина запустила на улицы Нью-Йорка и Лос-Анджелеса фургоны по продаже мороженого в форме миллиардеров. Среди них: Илон Маск, Билл Гейтс, Марк Цукерберг и др.
Художники предлагают есть богатых, и эта акция продлится с 11 по 13 июля 2022 года. На выбор есть пять вкусов: Bite Bezos («Кусни Безоса»), Munch Musk («Пожуй Маска» ), Goble Gates («Сожри Гейтса»), Snack on Jack («Перекуси Джеком»), Suck Zuck («Пососи Цукерберга»). Мороженое стоит $10.
«Ешь богатых» (англ. Eat the Rich!) — это лозунг, популярный в анархистских и не только кругах, преимущественно среди тех, кто выступает против капитализма. Считается, что лозунг происходит от высказывания Жан-Жака Руссо, которые пересказал президент Парижской коммуны Пьер Гаспар Шометт: «Руссо, который тоже был представителем из народа, однажды сказал: "Когда людям будет нечего есть, они съедят богачей!"».