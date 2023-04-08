Еще больше секретных документов Пентагона слили в Сеть

Еще больше секретных документов Пентагона слили в СетьПреднамеренная попытка “нанести ущерб усилиям Украины, США и НАТО”
Газета New York Times сообщила, что в Интернете появилась новая порция секретных документов Минобороны США, касающихся в том числе Украины, Китая и Ближнего Востока.
Фото: Unsplash
Было опубликовано более 100 документов, в которых подробно изложена такая секретная информация, как графики ожидаемых поставок оружия, численность войск и батальонов, а также другие вопросы. Пентагон выразил обеспокоенность по поводу утечки, а высокопоставленный сотрудник разведки назвал ее "кошмаром для "Пяти глаз".
Мик Малрой, бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона, заявил, что утечка представляет собой значительную брешь в системе безопасности, которая может помешать военному планированию Украины. Он подозревает, что утечка была преднамеренной попыткой “нанести ущерб усилиям Украины, США и НАТО”.
Впервые об утечке из Пентагона секретных документов о конфликте в Украине стало известно 7 апреля.