Еще больше секретных документов Пентагона слили в Сеть

Было опубликовано более 100 документов, в которых подробно изложена такая секретная информация, как графики ожидаемых поставок оружия, численность войск и батальонов, а также другие вопросы. Пентагон выразил обеспокоенность по поводу утечки, а высокопоставленный сотрудник разведки назвал ее "кошмаром для "Пяти глаз".

Мик Малрой, бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона, заявил, что утечка представляет собой значительную брешь в системе безопасности, которая может помешать военному планированию Украины. Он подозревает, что утечка была преднамеренной попыткой “нанести ущерб усилиям Украины, США и НАТО”.

Впервые об утечке из Пентагона секретных документов о конфликте в Украине стало известно 7 апреля.