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Наука и технологии
00:00, 24 декабря 2023
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Еще чуть-чуть и создатели ChatGPT будут стоить 100 миллиардов долларов

Если переговоры о новом финансировании пройдут успешно

OpenAI, компания, занимающаяся разработкой ChatGPT, как сообщается, ведет предварительные переговоры о привлечении нового раунда финансирования, который может поднять ее стоимость до ошеломляющих 100 миллиардов долларов или более, по словам источников, знакомых с вопросом. Условия и сроки еще не определены.

В дополнение к обсуждению финансирования OpenAI изучает финансовые возможности для предприятия по производству чипов в сотрудничестве с компанией G42 из Абу-Даби. Конкретные детали этого предприятия, включая потенциальное вливание от 8 до 10 миллиардов долларов от G42, остаются неопределенными.

Выпуск компанией ChatGPT, генеративного чатбота с искусственным интеллектом, в ноябре 2022 года значительно способствовал росту ее стоимости. Недавно генеральный директор OpenAI Сэм Альтман сообщил, что Microsoft займет место наблюдателя без права голоса в совете директоров компании. Эта новость последовала за временным отстранением Альтмана от должности в ноябре, что вызвало обеспокоенность заинтересованных сторон, но через четыре дня он был восстановлен в должности с заверениями о пересмотре структуры совета директоров.

Источник:Reuters
Автор:Максим Многословный
Теги:
#ChatGPT
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#деньги
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#акции
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