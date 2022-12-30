Еще одна криптоплатформа закрывается, 55% средств клиентов в опасности

Еще одна криптоплатформа закрывается, 55% средств клиентов в опасностиИх могут забрать
Midas Investments, гибридная (централизованная/децентрализованная) криптовалютная платформа, объявила, что прекращает свою деятельность с 27 декабря и вычитает 55% с большинства клиентских счетов, чтобы "сбалансировать активы и обязательства".
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"Я пишу вам сегодня с тяжелым сердцем, чтобы сообщить, что платформа Midas закрывается", - написал Яков Левин, генеральный директор Midas Investments.
Левин рассказал, что весной 2022 года, с наступлением “криптозимы”, портфель компании Midas потерял 50 млн долларов из 250 млн рыночной стоимости. Затем, после банкротства бирж Celsius 13 июля и FTX 11 ноября, "платформа столкнулась с выводом более 60% пользовательский активов, создав большой дефицит" в размере 63,3 млн долларов.
"Исходя из этой ситуации и текущих условий рынка, мы приняли трудное решение о закрытии платформы", - написал Левин.