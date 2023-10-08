Еще одна теория истинной личности создателя Bitcoin не подтвердилась

Агер-Ханссен пошел еще дальше, опубликовав электронные письма, из которых следует, что главный научный сотрудник nChain Райт не рассматривается ключевыми фигурами компании в качестве Сатоши Накамото.

В просочившемся электронном письме бывшего миллиардера Кельвина Эйра (Calvin Ayre), оказывавшего значительную поддержку компании nChain, ставится под сомнение утверждение Райта о том, что он является Накамото. Айр заявил, что поведение Райта во время судебных разбирательств вызывает сомнения в том, что он действительно владеет ключами от состояния Накамото.

Эти продолжающиеся дебаты придают еще один уровень сложности личности Сатоши Накамото, псевдонимного создателя биткойна, чья подлинная личность до сих пор остается одной из самых значительных загадок криптовалютного мира.