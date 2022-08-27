Еще одно чудо: Apple Watch вновь спасли человеку жизнь. Но он все равно парализован

В начале этого года Макконнохи катался на горном велосипеде в Спринг-Вэлли, где в результате аварии он перелетел через руль и врезался головой в землю.

МакКоннохи был парализован. По его словам, он не чувствовал сильной боли, но не мог пошевелиться, начиная с шеи. Райан знал, что ему нужно позвать на помощь, но его iPhone был в рюкзаке.

Он инстинктивно обратился к своим Apple Watch, используя голосовую команду "Hey Siri", чтобы позвонить близкому другу, который понял бы, где он находится.

Макконнохи также позвонил в службу 911 с Apple Watch и попрощался со своей девушкой. Не зная, выживет ли он, он оставил своей девушке голосовое сообщение со своих Apple Watch.

После того, как Райана доставили в больницу по воздуху, он перенес несколько спасательных операций и получил диагноз "квадриплегия".