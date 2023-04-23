Еще одно работающее на Apple предприятие освоит Вьетнам

Еще одно работающее на Apple предприятие освоит ВьетнамКогда откроется – неизвестно
Тайваньский производитель Quanta Computer собирается построить свой первый завод во вьетнамской провинции Нам Динь. Компания занимается производством продукции Apple на контрактной основе.
Это предприятие станет девятым заводом Quanta с общим объемом инвестиций $120 млн. Ожидается, что площадь предприятия составит 22,5 гектара, но пока неясно, когда начнется производство.
Переезд во Вьетнам рассматривается как шаг к снижению зависимости Apple от Китая в производстве. На это компанию подталкивает отношение штатов к Поднебесной, а в прошлом – коронавирус, который испортил почти всю цепочку поставок.
Интересно, что кроме Индии и Вьетнама, куда Apple планирует перенести производство некоторых своих продуктов, и уже частично перенесла, речь зашла и о производстве MacBook в Таиланде. Где уже больше года производятся Apple Watch.