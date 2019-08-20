Ещё один новый ударный беспилотник России совершил первый полёт

Согласно сообщению ведомства, полёт длился 32 минуты на высоте до 800 метров. Проходило всё в полностью автоматическом режиме. Все системы работали штатно.

«Альтиус» — это средневысотный беспилотный летательный аппарат большой продолжительности полёта. Его масса составляет 6 тонн. Беспилотник способен выполнять разведывательные задачи с применением оптических, радиотехнических и радиолокационных средств. Сообщается, что его главная особенность — способность использовать спутниковый канал управления. Это делает радиус применения аппарата практически неограниченным.

Напомним, что также в этом месяце Минобороны показало полёт боевого ударного беспилотника «Охотник».