Наука и технологии
Сегодня 18:21
Ещё одна интернет-компания отказалась от политической рекламы
Вслед за Twitter и TikTok
Команда интернет-сервиса потокового аудио Spotify заявила, что перестанет публиковать политическую рекламу в начале 2020 года. Дело в том, что у компании нет ресурсов, чтобы тщательно проверять такой контент.
Рекламные объявления в Spotify можно встретить, например, в эксклюзивных подкастах. Они там останутся и в 2020 году, но только, если не будут касаться политики.
«В данный момент у нас нет подходящих систем или инструментов для ответственного выбора и проверки контента такого рода. Мы пересмотрим это решение, как только сможем найти решение этой проблемы», — сообщил представитель Spotify.
Таким образом сервис присоединяется к другим интернет-компаниям, отказавшимся размещать политическую рекламу. Среди них Twitter и TikTok. Другие компании, в частности Google и Facebook усилили контроль над такой рекламой.
Стоит отметить, что в следующем году состоятся выборы президента США.