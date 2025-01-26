Ещё одна китайская фирма начала производство HBM-памяти для ИИ

Опубликовано 26 января 2025, 13:301 мин.
Ещё одна китайская фирма начала производство HBM-памяти для ИИУже третья
Китай продвигается в производстве памяти с высокой пропускной способностью (HBM) — ключевого компонента для процессоров ИИ и высокопроизводительных вычислений (HPC). На этой неделе стало известно, что Tongfu Microelectronics, крупная китайская полупроводниковая компания, начала тестирование своих HBM-продуктов среди избранных клиентов. Это уже третья китайская компания, выходящая на рынок HBM.
Tongfu Microelectronics, однако, не является непосредственным производителем памяти. Вместо этого она специализируется на сборке и тестировании полупроводниковых компонентов. AMD является ключевым клиентом и акционером Tongfu через их совместное предприятие TF-AMD. В настоящее время Tongfu работает над памятью HBM2, в которой чипы памяти укладываются вертикально для достижения более высоких скоростей.
Компания получает компоненты памяти от других производителей и занимается сборкой и тестированием конечных продуктов. Сообщается, что она также является поставщиком Huawei, хотя подробности их сотрудничества остаются неясными.