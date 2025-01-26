Ещё одна китайская фирма начала производство HBM-памяти для ИИ

Tongfu Microelectronics, однако, не является непосредственным производителем памяти. Вместо этого она специализируется на сборке и тестировании полупроводниковых компонентов. AMD является ключевым клиентом и акционером Tongfu через их совместное предприятие TF-AMD. В настоящее время Tongfu работает над памятью HBM2, в которой чипы памяти укладываются вертикально для достижения более высоких скоростей.

Компания получает компоненты памяти от других производителей и занимается сборкой и тестированием конечных продуктов. Сообщается, что она также является поставщиком Huawei, хотя подробности их сотрудничества остаются неясными.