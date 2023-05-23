Ещё одна причина не выходить из квартиры: Xiaomi представила компактную беговую дорожку для дома

Не успели мы оправиться от шока после анонса кондиционера MIJIA Air Conditioner 2HP, как компания уже представила новый продукт — домашнюю беговую дорожку Mi Home Smart Treadmill.

Устройство оснащено бесшумным двигателем и разработано таким образом, чтобы максимально экономить пространство. Что особенно приятно для тех, кто живёт в маленькой квартире или не хочет превращать свой дом в тренажёрный зал.

Но что действительно делает эту беговую дорожку умной? Помимо того, что она работает на уровне шума около 65 дБ (то есть вы не разбудите соседей, даже если решите побегать в 3 утра), она может развивать скорость до 15 км/ч и выдерживать нагрузку до 220 кг​.

Не менее приятна и цена новинки — за устройство просят всего 21 664 рублей. Пока, правда, доступна дорожка лишь в Китае.