Ещё одна соцсеть согласилась выдавать российским властям данные пользователей

ByteDance намеревается создать российское представительство, чтобы отвечать на запросы властей. Компания уже предоставила контактные данные для обработки запросов Роскомнадзора в круглосуточном режиме.

Помимо этого на встрече обсудили защиту несовершеннолетних пользователей TikTok. Представители компании показали Роскомнадзору, как работает система модерации «социально опасного контента» в соцсети.

Напомним, в мае служба заявила, что в течение месяца будет проверять, не распространяет ли TikTok детскую порнографию и другой запрещённый контент. Также в мае стало известно, что соцсетью в России пользуются 8 миллионов человек.