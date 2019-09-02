Ещё одна страна обвинила Huawei в шпионаже

По словам президента, спецслужбы обнаружили некую «определёную деятельность», которая может иметь шпионский характер. Именно её сейчас и расследуют в легальном порядке.

«Известия» напоминают, что 11 января в Польше по обвинению в шпионаже задержали высокопоставленного сотрудника Huawei. А в апреле ЦРУ сообщило, что Huawei финансирует китайская разведка, Вооружённые силы страны и Коммунистическая партия Китая.

Из-за «угрозы национальной безопасности» компанию в мае внесли в «чёрный список» министерства торговли США. Пока в её отношении действует временная лицензия, которая позволяет ей вести дела с американскими компаниями. После этого всякое взаимодействие с партнёрами в США будет для Huawei запрещено.