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Ещё одна страна обвинила Huawei в шпионаже

Впрочем, она делала это и раньше
Президент Польши Анджей Дуда сообщил, что польские спецслужбы расследуют возможную шпионскую деятельность работников компании Huawei.

По словам президента, спецслужбы обнаружили некую «определёную деятельность», которая может иметь шпионский характер. Именно её сейчас и расследуют в легальном порядке.

«Известия» напоминают, что 11 января в Польше по обвинению в шпионаже задержали высокопоставленного сотрудника Huawei. А в апреле ЦРУ сообщило, что Huawei финансирует китайская разведка, Вооружённые силы страны и Коммунистическая партия Китая.

Из-за «угрозы национальной безопасности» компанию в мае внесли в «чёрный список» министерства торговли США. Пока в её отношении действует временная лицензия, которая позволяет ей вести дела с американскими компаниями. После этого всякое взаимодействие с партнёрами в США будет для Huawei запрещено.

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