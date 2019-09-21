Ещё одна страна установит тотальную слежку за своими гражданами

Правительство Индии считает, что в стране слишком мало полицейских, поэтому обеспечить безопасность полностью не удаётся. Эту функцию будет выполнять система распознавания. Уже в следующем месяце власти откроют тендер на её создание.

В целом члены правительства правы: полицейских в Индии, правда, меньше, чем во многих других странах. Один сотрудник на 724 жителя. Однако индийские правозащитники обеспокоены решением правительства. В стране нет законов о конфиденциальности данных, поэтому система распознавания лиц может использоваться в неправомерных целях.