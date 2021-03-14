Ещё одна страна вслед за Китаем заблокировала соцсеть Clubhouse

Журналисты пишут, что причиной тому стало отсутствие регистрации в стране. Дело в том, что все приложения, использующие аудио- и видеосвязь через интернет, в Омане должны получать регистрационное удостоверение от управления. Clubhouse такое удостоверение не получил.

Кроме того, в стране запрещены приложения для общения по интернету по зашифрованным каналам (VoIP).

Напомним, в феврале Clubhouse перестал работать на территории Китая, хотя до этого бурно набирал там аудиторию. В соцсети китайцы обсуждали запретные темы, например протест на площади Тяньаньмэнь в 1989 году.

Clubhouse — это социальная сеть для общения голосом, доступная для регистрации только по приглашениям. Вызвала ажиотаж в начале 2021 года.