Наука и технологии
Сегодня в 15:36
Ещё одна страна вслед за Китаем заблокировала соцсеть Clubhouse
Оман
Стало известно, что власти ещё одной страны вслед за китайскими заблокировали приложение социальной сети Clubhouse. Это сделали в Омане.
Журналисты пишут, что причиной тому стало отсутствие регистрации в стране. Дело в том, что все приложения, использующие аудио- и видеосвязь через интернет, в Омане должны получать регистрационное удостоверение от управления. Clubhouse такое удостоверение не получил.
Кроме того, в стране запрещены приложения для общения по интернету по зашифрованным каналам (VoIP).
Напомним, в феврале Clubhouse перестал работать на территории Китая, хотя до этого бурно набирал там аудиторию. В соцсети китайцы обсуждали запретные темы, например протест на площади Тяньаньмэнь в 1989 году.
Clubhouse — это социальная сеть для общения голосом, доступная для регистрации только по приглашениям. Вызвала ажиотаж в начале 2021 года.