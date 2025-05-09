Ещё одна утечка подтвердила складной дизайн наушников Sony WH-1000XM6

Опубликовано 09 мая 2025, 17:291 мин.
Ещё одна утечка подтвердила складной дизайн наушников Sony WH-1000XM6И новые функции
Sony готовит к выпуску новые наушники WH-1000XM6, и свежая утечка вновь показывает их дизайн и характеристики. Изображения, обнаруженные на Reddit, подтверждают возвращение складного механизма, как в модели WH-1000XM4.
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WH-1000XM6 оснащены новым процессором QN3 HD, который в семь раз быстрее предшественника, улучшая активное шумоподавление (ANC). Двенадцать микрофонов и ИИ обеспечивают чистые звонки. Наушники сохраняют 30-мм драйверы для качественного звука, поддерживают Hi-Res Audio и предлагают 10-полосный эквалайзер для настройки. Время работы — до 30 часов, с быстрой зарядкой (3 минуты для часа прослушивания).
Дизайн включает шире оголовье, цельные амбушюры и сетчатые микрофонные крышки. Доступны три цвета: чёрный, платиновый серебристый и полуночный синий. Чехол получил магнитную застёжку. Цена в США составит $449,99, а в Европе — €449,99–469,99. Показ ожидается 14–16 мая.