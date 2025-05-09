Ещё одна утечка подтвердила складной дизайн наушников Sony WH-1000XM6

WH-1000XM6 оснащены новым процессором QN3 HD, который в семь раз быстрее предшественника, улучшая активное шумоподавление (ANC). Двенадцать микрофонов и ИИ обеспечивают чистые звонки. Наушники сохраняют 30-мм драйверы для качественного звука, поддерживают Hi-Res Audio и предлагают 10-полосный эквалайзер для настройки. Время работы — до 30 часов, с быстрой зарядкой (3 минуты для часа прослушивания).