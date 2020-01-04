Ещё одно приложение позволит создавать поддельные видео с лицом пользователей

Упоминание функции обнаружили в коде приложения TikTok и его китайского аналога Douyin. Там она указана под названием Face Swap. Суть опции простая: нужно направить камеру на лицо, чтобы отсканировать его (при этом происходит проверка личности), а затем приложение позволит накладывать получившееся изображение на разные видео.

Команда TikTok сначала отказалась отвечать на вопросы журналистов по поводу опции, а потом заявила, что ничего подобного они не разрабатывают. Якобы это может касаться только китайской версии Douyin.

Напомним, deepfake довольно часто подвергается критике из-за того, что поддельные видео могут распространять дезинформацию.