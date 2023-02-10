Ещё одну птицу признали очень умной. На уровне шимпанзе

Предыдущее исследование на какаду показало, что они могут использовать до трёх различных инструментов для извлечения семян из определённого плода. Теперь же учёные доказали, что, как и шимпанзе, птицы не только используют наборы инструментов, но и знают, что используют именно наборы. То есть они понимают, в каких ситуациях стоит применять различные приспособления.

Исследователи дали какаду коробку с кешью с прозрачной перегородкой. Чтобы добраться до орехов, птицы должны были пробить мембрану, а затем «выловить» кешью. Им дали короткую заострённую палку для протыкания отверстий и вертикально разрезанную пополам пластиковую соломинку для доставания ореха. Какаду по очереди использовали оба инструмента и в конечном итоге получали кешью.

Затем каждой птице показали коробки двух разных типов: с мембраной и без. Какаду дали те же два инструмента. Однако теперь в некоторых случаях заострённая палка была просто не нужна. Все какаду справились с испытанием за очень короткий период времени и смогли распознать, когда одного инструмента было достаточно. На этапе выбора птицы вели себя интересно. «Выбирая, какой инструмент использовать первым, они брали один, отпускали его, затем брали другой, отпускали, возвращались к первому и так далее», — рассказали учёные.