Наука и технологии
Сегодня 16:22
Ещё в одной стране начали разрушать 5G вышки
Ранее их начали жечь в Британии
Недавно СМИ сообщили о том, что в Британии люди, увлёкшиеся идеей, будто пандемия COVID-19 и сети пятого поколения связаны, начали сжигать сетевое оборудование. Теперь ещё в одной стране начали разрушать 5G вышки из-за опасений об их влиянии на здоровье.
Как сообщает Reuters, В Нидерландах на прошлой неделе были повреждены несколько вышек сотовой связи. Всего было зафиксировано четыре таких инцидента. Одна группа поджигателей даже оставила неподалёку от вышки слоган движения «анти-5G».
Группы противников сетей пятого поколения в Нидерландах считают, что 5G опасна для здоровья человека, а также, что технология может нарушить неприкосновенность частной жизни.
Стоит отметить, что технология 5G пока находится на этапе тестирования в Нидерландах. Национальное развёртывание сети ещё не началось.