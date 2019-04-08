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eSIM в России не заработает: операторы и ФСБ выступили против этой технологии

Компании боятся конкуренции со стороны виртуальных операторов связи
Три крупнейших российских оператора связи «МегаФон», МТС и «ВымпелКом», владеющий брендом «Билайн», выступили против технологии eSIM, которая позволяет отказаться от физических симок. Их поддержал представитель Федеральной службы безопасности (ФСБ).

Как сообщает РБК, представители «Большой тройки» операторов поделились своей позицией на совещании о перспективах использования технологии eSim в России, в котором также участвовали сотрудники ФСБ и правительство. Основная причина, по которой операторы не хотят обеспечить поддержку технологии, — вероятное усиление конкуренции со стороны виртуальных операторов и, как следствие, снижение выручки. Сейчас операторов связи и так ждут большие расходы из-за создания инфраструктуры для «закона Яровой».

Представитель одного из операторов высказал опасение, что технология цифровых сим-карт позволит зарубежным производителям устройств поставлять смартфоны с уже готовыми контрактами на связь от иностранных компаний. Это вызовет отток денег за рубеж. «Мегафон» отметил, что использование технологии eSIM может увеличить количество хакерских атак на пользователей. Представитель ФСБ рассказал о еще одной проблеме внедрения eSIM в России — сложности обеспечить совместимость с отечественной криптографией.

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