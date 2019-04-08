eSIM в России не заработает: операторы и ФСБ выступили против этой технологии

Как сообщает РБК, представители «Большой тройки» операторов поделились своей позицией на совещании о перспективах использования технологии eSim в России, в котором также участвовали сотрудники ФСБ и правительство. Основная причина, по которой операторы не хотят обеспечить поддержку технологии, — вероятное усиление конкуренции со стороны виртуальных операторов и, как следствие, снижение выручки. Сейчас операторов связи и так ждут большие расходы из-за создания инфраструктуры для «закона Яровой».

Представитель одного из операторов высказал опасение, что технология цифровых сим-карт позволит зарубежным производителям устройств поставлять смартфоны с уже готовыми контрактами на связь от иностранных компаний. Это вызовет отток денег за рубеж. «Мегафон» отметил, что использование технологии eSIM может увеличить количество хакерских атак на пользователей. Представитель ФСБ рассказал о еще одной проблеме внедрения eSIM в России — сложности обеспечить совместимость с отечественной криптографией.