Эскалация научного мошенничества: «бумажные фабрики» подкупают научных редакторов

Исследователь гидродинамики и разоблачитель Николас Уайз наткнулся на сообщения в соцсетях «Джека Бена» из Olive Academic. Бен предлагал редакторам значительные суммы за принятие статей, при этом имелись доказательства успешных сделок.

Расследование, проведенное Science, Retraction Watch и экспертами, выявило несколько фабрик и более 30 замешанных редакторов. В дело были вовлечены приглашенные редакторы и даже штатные редакторы авторитетных журналов, что вызывает опасения о широком проникновении.

«Бумажные фабрики» подрывают целостность научных исследований, потенциально вводя в заблуждение других исследователей и общественность. Взяточничество подрывает доверие к процессу публикации и дает неправомерное влияние тем, кто готов платить, а проникновение в редакционные советы говорит о систематических попытках манипулировать системой.