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Наука и технологии
Опубликовано 04 февраля 2024, 17:11
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Эскалация научного мошенничества: «бумажные фабрики» подкупают научных редакторов

Коррупция есть и в науке
Борьба с научным мошенничеством принимает новый оборот, когда появляются свидетельства широкомасштабного подкупа и проникновения в редакционные советы «бумажных фабрик». Эти организации, печально известные тем, что выпускают низкокачественные или плагиатные исследования ради прибыли, теперь напрямую обращаются к редакторам, предлагая деньги за гарантированную публикацию.

Исследователь гидродинамики и разоблачитель Николас Уайз наткнулся на сообщения в соцсетях «Джека Бена» из Olive Academic. Бен предлагал редакторам значительные суммы за принятие статей, при этом имелись доказательства успешных сделок.

Расследование, проведенное Science, Retraction Watch и экспертами, выявило несколько фабрик и более 30 замешанных редакторов. В дело были вовлечены приглашенные редакторы и даже штатные редакторы авторитетных журналов, что вызывает опасения о широком проникновении.

«Бумажные фабрики» подрывают целостность научных исследований, потенциально вводя в заблуждение других исследователей и общественность. Взяточничество подрывает доверие к процессу публикации и дает неправомерное влияние тем, кто готов платить, а проникновение в редакционные советы говорит о систематических попытках манипулировать системой.

Источник:Science
Автор:Максим Многословный
Теги:
#исследование
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#мошенники