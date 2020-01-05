Эскобар готовился показать свой мошеннический смартфон на главной выставке техники

Мнение организаторов выставки по поводу устройства журналисты узнали из опубликованной в сети переписки между Ассоциацией потребительских технологий (Consumer Technology Association, CTA) и генеральным директором Escobar Inc. В CTA сочли, что присутствие смартфона Escobar Fold 1 на выставке не будет «хорошей идеей».

Глава Escobar Inc. же заявил, что причиной запрета стал страх Samsung увидеть на CES 2020 «конкурента» Galaxy Fold. Представитель Эскобара назвал мошеннический аппарат более качественным продуктом, чем устройство Samsung, ещё и по более низкой цене.

Южнокорейская компания на обвинения Escobar Inc., конечно, не ответила.