Наука и технологии
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Эскобар готовился показать свой мошеннический смартфон на главной выставке техники
Его там видеть не хотят
Недавно СМИ сообщили о выпуске братом наркобарона Пабло Эскобара недорогого смартфона с гибким экраном. Это устройство оказалось подделкой — под видом нового аппарата авторы проекта продвигали перекрашенный китайский Royole FlexPai. Теперь стало известно, что смартфон Эскобара намеревались показать на выставке CES 2020, но организаторы запретили это делать.
Мнение организаторов выставки по поводу устройства журналисты узнали из опубликованной в сети переписки между Ассоциацией потребительских технологий (Consumer Technology Association, CTA) и генеральным директором Escobar Inc. В CTA сочли, что присутствие смартфона Escobar Fold 1 на выставке не будет «хорошей идеей».
Глава Escobar Inc. же заявил, что причиной запрета стал страх Samsung увидеть на CES 2020 «конкурента» Galaxy Fold. Представитель Эскобара назвал мошеннический аппарат более качественным продуктом, чем устройство Samsung, ещё и по более низкой цене.
Южнокорейская компания на обвинения Escobar Inc., конечно, не ответила.