Если бы фараоны жили сейчас: в Сети обратили внимание на концепт треугольной яхты

Опубликовано 29 сентября 2024, 21:481 мин.
Если бы фараоны жили сейчас: в Сети обратили внимание на концепт треугольной яхтыСмелое видение роскоши на подводных крыльях
Джонатан Швинг, видный деятель в мире ультра-роскошного дизайна, представил свою смелую концепцию суперъяхты Тетраэдр более десяти лет назад, но на нее решили обратить внимание New Atlas сейчас, когда в мире появляется всё больше «смелых» со стороны дизайна разработок.
Это пирамидальная форма судна была задумана для «революции» в морских путешествиях с помощью уникальной технологии Hydrofoil Small Waterplane Area Ship (HYSWAS). Длина «Тетра» составляет 21,6 метра, а вес — 75 тонн, что позволяет ей развивать скорость до 38 узлов и обеспечивать крейсерскую дальность примерно 3000 морских миль.
В конструкции предусмотрен инновационный подводный тримаранный корпус, дополненный подводными крыльями, что позволяет яхте подниматься над водой при 15 узлах, обещая «плавное и эффективное» плавание. Видение Швинга включает технологию автопилота.
Однако, несмотря на первоначальный интерес, проект в основном застопорился с момента потенциального сотрудничества с Inmainco Visionary Marine Management в 2016 году.