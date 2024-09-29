Если бы фараоны жили сейчас: в Сети обратили внимание на концепт треугольной яхты

Смелое видение роскоши на подводных крыльях

Джонатан Швинг, видный деятель в мире ультра-роскошного дизайна, представил свою смелую концепцию суперъяхты Тетраэдр более десяти лет назад, но на нее решили обратить внимание New Atlas сейчас, когда в мире появляется всё больше «смелых» со стороны дизайна разработок.