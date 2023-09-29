Если бы Linux Foundation была компанией, она была бы крупнейшей в мире

Он отметил «парадокс выбора» в мире открытого ПО, подчеркнув важность выбора подходящего проекта из огромного числа доступных.

Землин также рассказал о возможностях компаний по увеличению доходов и прибыли за счет проектов с открытым исходным кодом, приведя в качестве примера китайских технологических гигантов, таких как WeChat, Alibaba и Huawei. Он отметил «добродетельный цикл», когда улучшения в проектах с открытым исходным кодом приводят к повышению рентабельности, дальнейшим инвестициям и постоянным улучшениям.

Кроме того, Землин упомянул OpenTofu - новый проект в экосистеме открытого кода, ориентированный на создание больших языковых моделей.