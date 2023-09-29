Если бы Linux Foundation была компанией, она была бы крупнейшей в мире

Если бы Linux Foundation была компанией, она была бы крупнейшей в миреС годовым фондом заработной платы около 26 млрд долларов
Организация CNCF недавно провела KubeCon в Шанхае. В ходе мероприятия Джим Землин (Jim Zemlin), исполнительный директор Linux Foundation, поделился некоторыми интригующими статистическими данными и соображениями. Он с юмором предположил, что Linux Foundation могла бы стать крупнейшей в мире компанией по производству программного обеспечения с теоретическим годовым фондом заработной платы около 26 млрд долларов, превышающим фонд исследований и разработок Microsoft, составляющий 24 млрд долларов.
© Ferra.ru / Kandinsky 2.2
Он отметил «парадокс выбора» в мире открытого ПО, подчеркнув важность выбора подходящего проекта из огромного числа доступных.
Землин также рассказал о возможностях компаний по увеличению доходов и прибыли за счет проектов с открытым исходным кодом, приведя в качестве примера китайских технологических гигантов, таких как WeChat, Alibaba и Huawei. Он отметил «добродетельный цикл», когда улучшения в проектах с открытым исходным кодом приводят к повышению рентабельности, дальнейшим инвестициям и постоянным улучшениям.
Кроме того, Землин упомянул OpenTofu - новый проект в экосистеме открытого кода, ориентированный на создание больших языковых моделей.