«Если что-то рассматривать как угрозу, то это и реализуется как угроза»: глава Сбера об ИИ

«Вы знаете, если ты что-то рассматриваешь как угрозу, то это и реализуется как угроза. Я предпочитаю всегда искать возможности, тем более в этом случае», - заявил Греф. Он подчеркнул, что если раньше они изучали, как ИИ может повысить эффективность различных аспектов их бизнеса, то теперь он станет основным фактором изменения общей бизнес-модели.

Греф признал, что полное переосмысление бизнес-модели в течение трехлетнего цикла может оказаться недостижимым, но он подчеркнул важность этого цикла для создания необходимых условий для существенной трансформации бизнес-модели Сбербанка.