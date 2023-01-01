Если инопланетяне свяжутся с человечеством, кто будет составлять дальнейший план действий?

В ближайшие месяц-два Джон Эллиотт, специалист по вычислительной лингвистике из Университета Сент-Эндрюса, намерен собрать основную команду международных ученых. Они возьмут на себя работу по прогнозированию возможного контакта: анализ загадочных сигналов или даже артефактов и проработка всех аспектов того, как мы (человечество) должны реагировать на это.

“После первого объявления мы будем рассматривать влияние на общество, распространение информации, СМИ, влияние на религии и системы верований, потенциал для дезинформации, какие аналитические возможности нам понадобятся, и многое другое: наличие стратегий, прозрачность всего, что мы обнаружили - что мы знаем и чего мы не знаем”, - говорит Эллиотт.

Льюис Дартнелл, астробиолог и профессор научной коммуникации в Вестминстерском университете, добавил, что любые разумные инопланетяне, скорее всего, находятся на расстоянии сотен, а то и тысяч световых лет от нас, что означает, что время связи будет исчисляться многими столетиями. "Даже если бы мы получили сигнал завтра, у нас было бы достаточно времени, чтобы собрать международную команду различных экспертов, которые попытаются расшифровать смысл сообщения, и тщательно продумать, как Земля должна отреагировать, и даже должна ли”.