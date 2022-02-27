Если какой-либо из зарубежных сайтов закрыл вам доступ, есть способ обойти это

Наука и технологии
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Если какой-либо из зарубежных сайтов закрыл вам доступ, есть способ обойти этоНо он непростой
Программист и автор блога о финансах selfDemanDeD написал в Twitter тред о том, как создать собственный VPN на Windows, iOS и macOS.
Чтобы создать VPN на Windows нужно:
- обзавестись VPS (виртуальным приватным сервером), можно вбить в гугле «VPS hosting», брать можно самый дешёвый тариф;
- нужно обезопасить виртуальный сервер, назначить сложный пароль к аккаунту;
- установить ОС: нужно перейти в Services->Linux VPS->Reinstall OS, выбрать Ubuntu 20.04, нажать Yes под Are you sure, а потом Install;
- скачать WinSCP на Windows, настроить подключение к VPS: для этого выбрать New Site, ввести IP и логин root (это админский аккаунт), сохранить на будущее, а пароль лучше не сохранять;
- сохранить сессию, нажать Login, при первом запуске нужно выбрать режим интерфейса Commander;
- в появившемся окне выбрать Open Terminal, открыть отдельную shell-сессию;
- открыть страницу https://github.com/hwdsl2/setup-ipsec-vpn#quick-start, скопировать one-liner, вставить в консоль и нажать Execute, после установки закрыть консоль;
- появившиеся файлы нужно скачать в какую-нибудь удобную папку, например "c:\vpn\";
- дальнейшая инструкция есть по адресу https://github.com/hwdsl2/setup-ipsec-vpn/blob/master/docs/ikev2-howto.md#configure-ikev2-vpn-clients.
Почитать более подробную инструкцию можно по этой ссылке.
Источник: Twitter