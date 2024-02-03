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Наука и технологии
Опубликовано 03 февраля 2024, 15:45
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Если хотели использовать Bluetooth-мышь с VR-шлемом Apple, то лучше передумать

Vision Pro обойдется без нее
Долгожданная гарнитура Vision Pro от Apple стала менее удобной для некоторых пользователей. Новый документ поддержки подтверждает, что устройство не будет совместимо с Bluetooth-мышами.

Положительным моментом является то, что большинство Bluetooth-клавиатур, как от Apple, так и от других производителей, должны работать с Vision Pro без проблем. Кроме того, Magic Trackpad от Apple получит «зеленый свет».

Вот что вы не сможете использовать:

Старые клавиатуры и трекпады Apple со съёмными аккумуляторами.

Любые мыши Bluetooth.

К счастью для геймеров, большинство контроллеров сделанных под iPhone совместимы, включая контроллеры Xbox, PlayStation и другие, которые работают с iPadOS.

Что касается аудио, то все существующие наушники AirPods и Beats работают, причем AirPods Pro (2-го поколения) оптимизированы для Lossless Audio.

Apple не назвала причину исключения Bluetooth-мыши, оставив пользователей строить догадки. Некоторые подозревают ограничения в базовой технологии, другие указывают на возможные будущие планы по выпуску специальной мыши под Vision Pro.

Источник:9to5Mac
Автор:Максим Многословный
Теги:
#мышь
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#Bluetooth
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#Vision Pro