Если нет новогоднего настроения, то почитайте про недавний анализ падения снежинок

В исследовании, проведенном в горнолыжном районе недалеко от Солт-Лейк-Сити, использовалась технология лазерного светового листа для анализа массы, размера и плотности снежинок в условиях турбулентности. Несмотря на сложный танец различных типов снежинок в турбулентных вихрях, исследователи обнаружили неожиданную простоту — загадочную экспоненту трех халвов, определяющую распределение частоты ускорения.

Понимание сложностей, связанных со скоростью падения снежинок, крайне важно для прогнозирования погодных условий, измерения изменений климата и повышения точности прогнозирования штормов.

Исследование проливает свет на взаимосвязь между конечными скоростями, турбулентностью и динамикой снежинок, открывая новые пути к разгадке секретов зимних осадков.