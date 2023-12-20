Если нет новогоднего настроения, то почитайте про недавний анализ падения снежинок

Если нет новогоднего настроения, то почитайте про недавний анализ падения снежинокРаскрыты секреты их завораживающего падения
Исследователи из Университета Юты изучили путешествие снежинок в турбулентности, опровергнув традиционный образ безмятежного снегопада. В исследовании, опубликованном в журнале Physics of Fluids, команда запечатлела снежинки, кружащиеся в воздухе, и обнаружила универсальную статистическую закономерность в их ускорении, описанную как экспоненциальное распределение, независимо от интенсивности турбулентности и типа снежинок.
В исследовании, проведенном в горнолыжном районе недалеко от Солт-Лейк-Сити, использовалась технология лазерного светового листа для анализа массы, размера и плотности снежинок в условиях турбулентности. Несмотря на сложный танец различных типов снежинок в турбулентных вихрях, исследователи обнаружили неожиданную простоту — загадочную экспоненту трех халвов, определяющую распределение частоты ускорения.
Понимание сложностей, связанных со скоростью падения снежинок, крайне важно для прогнозирования погодных условий, измерения изменений климата и повышения точности прогнозирования штормов.
Исследование проливает свет на взаимосвязь между конечными скоростями, турбулентностью и динамикой снежинок, открывая новые пути к разгадке секретов зимних осадков.