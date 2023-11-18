Если окажетесь на Марсе, не удивляйтесь странным зеленым свечениям

Несмотря на сходство с земными аврорами, марсианское свечение обусловлено иными процессами. Хотя о существовании этого явления подозревали в течение 40 лет, первое наблюдение было сделано десять лет назад с помощью орбитального аппарата Mars Express, а в 2020 г. ученые наблюдали его в видимом свете с помощью аппарата TGO во время марсианского дня.

Теперь впервые свечение было зафиксировано в ночное время с помощью орбитального аппарата ExoMars Trace Gas Orbiter, что позволило получить неожиданные сведения и потенциальные ориентиры для будущих полетов на Марс.