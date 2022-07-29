Наука и технологии
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Если США передадут Украине F-16, то вместе с ними — большой запас боеприпасов

Рассказали обозреватели Popular Mechanics
Американское издание Popular Mechanics сообщило о том, что последует за передачей Украине истребителей четвёртого поколения F-16 Fighting Falcon.
Если США передадут Украине F-16, то вместе с ними — большой запас боеприпасов

По информации, вместе с самолётами Украина получит доступ к широкому арсеналу высокотехнологичных управляемых боеприпасов. Среди перечисленных значатся управляемая ракета средней дальности класса «воздух-воздух» AIM-120 Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile, тактическая планирующая управляемая авиационная бомба AGM-154 и высокоскоростная противорадиолокационная ракета AGM-88.

По мнению обозревателей, переданные Украине F-16 можно будет вооружать и противокорабельными ракетами AGM-84 Harpoon для уничтожения российских военных кораблей.

«Принятие на вооружение Украиной самолёта американского производства также позволит её воздушным силам получить доступ к огромному американскому арсеналу высокотехнологичных управляемых боеприпасов», — рассказало Popular Mechanics.

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