Такие обнажающиеся во время засух породы называют «камнями голода». Очевидцы стали сообщать о том, что встречают их теперь.

Один такой камень находится на берегу реки Эльбы, которая берет начало в Чехии и протекает через Германию. На валуне выгравировано предупреждение на немецком языке: «Wenn du mich seehst, dann weine» — «Если ты увидишь меня, тогда плачь».