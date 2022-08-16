«Если увидишь меня, плачь»: из-за засухи обнажились камни с предупреждениями из прошлого

Сегодня в 14:43
1 мин.
«Если увидишь меня, плачь»: из-за засухи обнажились камни с предупреждениями из прошлогоЖутко
Из-за сильной засухи реки в Европе обмелели до такой степени, что стали видны камни со старинными предупреждениями. Когда люди прошлого сталкивались с такими же катаклизмами, они вырезали на горных породах послания потомкам.
Такие обнажающиеся во время засух породы называют «камнями голода». Очевидцы стали сообщать о том, что встречают их теперь.
Один такой камень находится на берегу реки Эльбы, которая берет начало в Чехии и протекает через Германию. На валуне выгравировано предупреждение на немецком языке: «Wenn du mich seehst, dann weine» — «Если ты увидишь меня, тогда плачь».
Учёные пояснили, что засухи приносили плохой урожай, нехватку продовольствия, высокие цены и голод для бедняков. Такие наблюдались в 1417, 1616, 1707, 1746, 1790, 1800, 1811, 1830, 1842, 1868, 1892 и 1893 годах.
«Камни голода» в последний раз становились видны во время засухи 2018 года.