Если ваш созвон слишком массовый: в США начнут сдавать залы в аренду для Zoom-звонков

По задумке, клиенты смогут бронировать сразу несколько залов в разных городах. Бронь предоставляется не более чем на три часа. За отдельную плату также можно организовать просмотр фильма, заказать закуски и напитки и нанять личного менеджера на время звонка.

Пока услуга будет предоставляться только в США, в 17 крупных городах. Запуск состоится в 2023 году.