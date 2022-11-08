Наука и технологии
17:18, 08 ноября 2022
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Если ваш созвон слишком массовый: в США начнут сдавать залы в аренду для Zoom-звонков

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Крупнейшая в мире сеть кинотеатров AMC в рамках сотрудничества с Zoom начнёт сдавать свои залы для проведения видеоконференций.

Если ваш созвон слишком массовый: в США начнут сдавать залы в аренду для Zoom-звонков

По задумке, клиенты смогут бронировать сразу несколько залов в разных городах. Бронь предоставляется не более чем на три часа. За отдельную плату также можно организовать просмотр фильма, заказать закуски и напитки и нанять личного менеджера на время звонка.

Пока услуга будет предоставляться только в США, в 17 крупных городах. Запуск состоится в 2023 году.

Источник:VC.ru
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#Zoom
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#кинотеатр
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