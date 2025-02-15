Наука и технологии
Опубликовано 15 февраля 2025, 09:45
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Если вы хотели понюхать мумию, уже не надо — ученые выяснили, чем они пахнут

Ммм, делишес
Ученые выяснили, чем пахнут мумии из Египта. Вы когда-нибудь задумывались, как пахнет древнеегипетская мумия? Ученые нашли ответ, и это совсем не то, чего вы ожидали. Вместо затхлого гниения чаще всего встречаются древесные, пряные и даже сладкие запахи.
Если вы хотели понюхать мумию, уже не надо — ученые выяснили, чем они пахнут
© Ferra

Команда из Университетского колледжа Лондона и Университета Любляны проанализировала образцы воздуха из девяти мумий с помощью специальных приборов. Эксперты также принюхивались к воздуху, чтобы описать запахи. Они обнаружили, что в 78% случаев запах был древесным, в 67% - пряным, а в 56% - сладким. Другие запахи, такие как ладан, цветочные, травяные и дымные, встречались реже.

Эти запахи исходят из четырех основных источников: материалов, использовавшихся в процессе мумификации, растительных масел, добавленных позднее для консервации, синтетических химикатов для защиты артефактов и естественного распада микробов. Выявление этих запахов помогает исследователям понять, как готовились мумии, какие методы консервации использовались на протяжении веков, и даже обнаружить вредные микробы.

Источник:New Atlas
Автор:Максим Многословный
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