"Если вы не нужны императору Марса": сотрудников Tesla пытаются переманить в другие компании

В четверг Зафар Чоудхури, именуемый на сайте LinkedIn, как руководитель отдела технического рекрутинга в Amazon Web Services, обратился к недовольным сотрудникам Tesla с призывом присоединиться к ним.

“Если вы не нужны императору Марса, я с удовольствием переведу вас в #AWS”, - написал Чаудхури.

Чоудхури не ответил на просьбу Insider о комментарии. Представители Tesla и Amazon также не дали комментариев.

“Мы найдем для вас счастливый дом, где уважают вас, ваше время и вашу профессию. Мы найдем вам команду, которая будет относиться к вам с достоинством”, – продолжил рекрутер Amazon.

В другом сообщении, которое было удалено, Тиана Уоттс-Портер, назвавшая себя техническим рекрутером Microsoft, сказала сотрудникам Tesla, что в Microsoft они получат больше свободы. Уоттс-Портер тоже не ответила на просьбу Insider о комментарии.